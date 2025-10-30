В США узнали о планах Трампа применить HIMARS для демонстрации силы CBS: ВС США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

Американское правительство во главе с президентом Дональдом Трампом может осуществить точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море с целью демонстрации силы Пекину, передает телеканал CBS News со ссылкой на источники. В статье сказано, что командование ВС США на этой неделе тихо отдало соответствующий приказ в ответ на «китайскую агрессию».

Неизвестно, на какую цель будет наведена HIMARS, но суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин, — отмечено в материале.

Время возможного удара не раскрыто. Ожидается, что он будет осуществлен в районе рифа Скарборо. Однако, по мнению источников, подобный план «вряд ли будет реализован».

До этого президент США выразил надежду на заключение честной и взаимовыгодной торговой сделки с Китаем. Трамп подчеркнул, что США уже достигли хороших торговых соглашений с Евросоюзом и Японией.