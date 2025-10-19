Российские ПВО сбили три снаряда HIMARS за сутки Минобороны: силы ПВО сбили три снаряда HIMARS и 323 украинских БПЛА в зоне СВО

Две управляемые авиабомбы, три снаряда HIMARS и 323 беспилотника самолетного типа ВСУ были сбиты за сутки средствами ПВО РФ в ходе проведения спецоперации на Украине, передает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, всего с начала СВО ликвидировано 91,2 тыс. БПЛА.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России. Атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

Накануне, 18 октября, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов были сбиты силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.