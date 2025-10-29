Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 12:50

«Будет замечательная встреча»: Трамп о переговорах с Си Цзиньпином в Пусане

Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином в Пусане будет замечательной

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане будет замечательной. В соцсети Truth Social глава Белого дома сообщил, что его поездка по Азии проходит прекрасно и он общается с умными и талантливыми лидерами.

Завтра — председатель КНР Си Цзиньпин. Это будет замечательная встреча для обоих! — написал Трамп.

Ранее МИД Китая сообщил, что Си Цзиньпин и Дональд Трамп встретятся 30 октября в южнокорейском городе Пусан. В ведомстве отметили, что стороны обсудят отношения двух стран и вопросы, представляющие взаимный интерес.

До этого президент США заявил журналистам, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. Глава государства отметил, что у него хорошие взаимоотношения с ним. Хозяин Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии, если глава КНДР проявит заинтересованность во встрече. Позднее президент США сообщил, что Вашингтон не смог договориться с Пхеньяном о переговорах двух лидеров.

