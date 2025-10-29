Названы дата и место встречи Трампа и Си Цзиньпина Си Цзиньпин и Трамп встретятся 30 октября в Пусане

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся 30 октября в южнокорейском городе Пусане, сообщила пресс-служба МИД Китая. В ведомстве отметили, что стороны обсудят отношения двух стран и вопросы, представляющие взаимный интерес.

30 октября по местному времени в Республике Корея, в городе Пусан, состоится встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, — говорится в сообщении.

Ранее Трамп прибыл в Южную Корею для участия в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В аэропорту прибытия американского лидера ожидала традиционная церемония встречи с красной ковровой дорожкой и почетным караулом под аккомпанемент военного оркестра.

До президент США заявил журналистам, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. Глава государства отметил, что у него хорошие взаимоотношения с ним. Хозяин Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии, если глава КНДР проявит заинтересованность во встрече.