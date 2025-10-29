Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 08:07

Самолет Трампа приземлился в Южной Корее

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok

Президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею для участия в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сообщает The New York Times. Помимо этого, у него запланированы переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

В аэропорту прибытия американского лидера ожидала традиционная церемония встречи с красной ковровой дорожкой и почетным караулом под аккомпанемент военного оркестра. В программе визита запланировано выступление Трампа на одной из сессий саммита АТЭС.

Ранее президент США исключил возможность своего выдвижения на третий срок, сославшись на конституционные ограничения. Во время общения с журналистами по пути в Южную Корею он подтвердил действие 22-й поправки к Конституции США, запрещающей занимать президентский пост более двух сроков. Дональд Трамп также отметил рекордный уровень своей популярности среди американских избирателей, выразив сожаление о невозможности участия в президентских выборах 2028 года.

Его позицию поддержал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он, как и глава Белого дома, сослался на конституционные нормы, ограничивающие президентские полномочия двумя сроками.

