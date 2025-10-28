Трампу объяснили, почему ему не видать еще одного срока в Белом доме

Трампу объяснили, почему ему не видать еще одного срока в Белом доме Bloomberg: Трамп не сможет переизбраться из-за 22-й поправки к Конституции США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отверг возможность выдвижения американского лидера Дональда Трампа на третий президентский срок, ссылаясь на ограничения 22-й поправки к конституции, пишет Bloomberg. Высокопоставленный республиканец заявил, что обсуждал с президентом конституционные нормы, запрещающие баллотироваться более двух раз.

Я не вижу пути к этому. Думаю, президент знает, и мы с ним говорили об ограничениях, предусмотренных конституцией, — сказал спикер Палаты представителей.

Ранее Трамп заявил об отказе от выдвижения на должность вице-президента страны на выборах 2028 года. Американский лидер пояснил, что подобная перспектива, вероятно, не получила бы поддержки у граждан государства.

Кроме того, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.

Также он в условиях приостановки работы федерального правительства США провозгласил себя новым лидером свободного мира. Губернатор иронично обратился к сторонникам, объяснив свой шаг неспособностью Вашингтона эффективно функционировать.