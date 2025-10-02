Губернатор Калифорнии назвал «настоящего» лидера свободного мира Губернатор Калифорнии Ньюсом окрестил себя лидером свободного мира вместо Трампа

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом в условиях приостановки работы федерального правительства США провозгласил себя новым лидером свободного мира. В социальной сети X он иронично обратился к сторонникам, объяснив свой шаг неспособностью Вашингтона эффективно функционировать.

Хорошие новости, патриоты! Раз Вашингтон не работает, теперь я, Гэвин Ньюсом, лидер свободного мира, — написал политик.

В публикации губернатор представил сатирическую программу, которая включает как серьезные социальные инициативы, так и откровенно шуточные предложения. Среди пунктов его плана — всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и детские сады, создание высокооплачиваемых рабочих мест и отмена «несправедливых» тарифов.

Комический эффект усиливают обещания предоставить бесплатные яйца, субсидии на гель для волос «только для симпатичных демократов» и отмену сборов Ticketmaster для поклонников певицы Тейлор Свифт.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.