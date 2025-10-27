Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 18:26

В США раскрыли, кто пойдет от демократов на выборах 2028 года

Губернатор Калифорнии подтвердил планы участвовать в выборах президента США

Гэвин Ньюсом Гэвин Ньюсом Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил свои амбиции стать кандидатом в президенты США на выборах 2028 года, сообщает газета USA Today. Политик заявил, что рассмотрит возможность выдвижения после промежуточных выборов, запланированных на следующий год.

Ньюсом подчеркнул серьезность своих намерений, отметив, что отрицание президентских амбиций стало бы ложью. Губернатор Калифорнии уже много лет фигурирует в списках потенциальных кандидатов от Демократической партии и сохраняет высокую политическую активность.

До того, как экс-президент США Джо Байден завершил свою предвыборную кампанию, имя Ньюсома часто упоминалось в качестве возможного претендента от демократов. Несмотря на это губернатор оставался одним из самых последовательных сторонников тандема Байдена и экс-вице-президента Камалы Харрис, активно поддерживая их избирательные кампании.

Политик приобрел известность благодаря готовности вступать в публичные дискуссии с республиканскими оппонентами по различным вопросам. После начала второго срока Дональда Трампа Ньюсом усилил критику республиканской администрации, позиционируя себя как лидера демократического сопротивления.

Ранее Ньюсом в условиях приостановки работы федерального правительства США провозгласил себя новым лидером свободного мира. В социальной сети X он иронично обратился к сторонникам, объяснив свой шаг неспособностью Вашингтона эффективно функционировать.

