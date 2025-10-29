Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 10:09

Трамп заявил, что не смог встретиться с лидером одной страны

Трамп заявил, что не смог согласовать свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

США и КНДР не смогли согласовать встречу глав государств, заявил на переговорах с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Кенджу американский президент Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что хорошо знает лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына. Мы очень хорошо ладим. Мы действительно не смогли согласовать сроки [нашей встречи], — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп может организовать встречу с главой КНДР во время своего визита в демилитаризованную зону. Но в американской администрации преобладали скептические настроения относительно вероятности проведения этого саммита.

Сигналом к ухудшению диалога стал инцидент с письмом, которое американский президент направил Ким Чен Ыну. Северокорейская сторона проигнорировала это послание.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о выражении Россией признательности КНДР за содействие в освобождении территории Курской области от Вооруженных сил Украины. Политик акцентировал, что военнослужащие двух государств совместно участвовали в боевых операциях, а поддержка Северной Кореи особенно ярко проявилась в сложный период.

