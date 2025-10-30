Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 09:22

Автокредиты в России обрушились почти вдвое

НБКИ: объем автокредитов в России упал на 45,5% за девять месяцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе–сентябре 2025 года банки выдали автокредитов на 1 034,4 млрд рублей, что на 45,5% меньше, чем за тот же период 2024 года — 1,8 трлн рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на отчеты кредиторов. Наибольший объем выдачи зафиксирован в: Москве — 93,4 млрд рублей, Московской области — 83,7 млрд рублей и Санкт-Петербурге — 57,2 млрд рублей.

Сильнее всего снизились объемы кредитования в Московской области (–48,2%), Москве (–48,1%) и Санкт-Петербурге (–46,8%). По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение связано с ростом процентных ставок, повышением утилизационного сбора. Этому также способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных лимитов в части автокредитов, запрашиваемых гражданам с высоким показателем долговой нагрузки.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что покупка автомобиля до повышения утильсбора не является инвестицией, поскольку не гарантирует последующего роста стоимости машины. Он пояснил, что любые временные колебания цен на рынке быстро нивелируются после адаптации к новым ставкам.

