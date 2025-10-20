Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково Росавиация: при инциденте с Airbus A320 в Пулково никто не пострадал

Никто из 155 пассажиров и 7 членов экипажа самолета Airbus A320 авиакомпании AZAL, экстренно севшего в аэропорту Пулково, не пострадал, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Это произошло 20 октября около 04:00 мск, самолет направлялся из Петербурга в Баку.

Сразу после взлета у экипажа возникла индикация о возможной проблеме с уборкой шасси. Для проверки ситуации пилоты совершили контрольные пролеты над ВПП, а наземные службы подтвердили неполное убирание левой основной стойки шасси. После выработки топлива лайнер произвел посадку, однако на пробеге немного сошел с полосы, оказавшись на грунтовой части. Посадка прошла благополучно, самолет был отбуксирован на стоянку. Пассажиры были доставлены в Баку резервным бортом.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала кадры выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета AZAL. На фото запечатлена территория Пулково. Самолет азербайджанских авиалиний находится за границами ВПП, рядом с ним стоит спецтехника и сотрудники профильных служб.