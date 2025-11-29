День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:43

Юрист ответил, что грозит избившей юную фигуристку из «Ангелов Плющенко»

Юрист Салкин: виновной в избиении фигуристки может грозить тюрьма или штраф

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Избившей 14-летнюю фигуристку Елену Костылеву грозит штраф или тюрьма, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, если избиения подростка были систематическими и сопровождались давлением, то виновной грозит срок от трех до семи лет лишения свободы.

Если избиение фигуристки был разовым эпизодом, который будет доказан и при этом не повлек вреда здоровью, его, как правило, посчитают побоями. Санкция по этой норме предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей. Если же побои носят систематический характер и сопровождаются психологическим давлением, то речь уже идет об уголовной ответственности за истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, — заявил Салкин.

Юрист отметил, что если суд признает виновной в избиении мать Костылевой, то женщине грозит лишение родительских прав и тюремное заключение сроком до трех лет.

Если виновной по избиению Костылевой признают ее мать, то женщине грозит отдельный состав, который предусматривает лишение свободы до трех лет и запрет заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей. Подобные факты могут стать основанием для ограничения либо лишения родительских прав, а при наличии угрозы жизни и здоровью ребенка — для его немедленного изъятия органами опеки, — заключил Салкин.

Ранее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» и продюсер Яна Рудковская опубликовала пост, в котором заявила о жестоком обращении Ирины Костылевой со своей дочерью, фигуристкой Еленой. Рудковская разместила у себя в канале видео, где женщина, похожая на мать Елены, наносит молодой спортсменке несколько ударов.

