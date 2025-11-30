День матери
30 ноября 2025 в 15:06

Зеленский выбрал себе нового советника

Экс-посол Украины в США Маркарова стала советником Зеленского

Оксана Маркарова Оксана Маркарова Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в США Оксану Маркарову своим советником по вопросам восстановления и инвестиций. В Telegram-канале он рассказал, что в ее задачи войдут консультации по улучшению бизнес-климата, укрепление финансовой устойчивости государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления страны вместе с партнерами.

С сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит помогать нашему государству в качестве моего советника по вопросам восстановления Украины и инвестиций, — написал Зеленский.

Издание «Страна.ua» сообщило, что Маркарова рассматривалась как один из вероятных преемников Андрея Ермака на посту главы офиса президента. Она занимала должность посла Украины в США с 2021 по 2025 год, а до этого возглавляла Министерство финансов страны.

Ранее политтехнолог Михаил Павлив предположил, что место Ермака может занять один из его заместителей — Игорь Жовква или Павел Палиса. По его словам, среди потенциальных кандидатов также рассматривают премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

