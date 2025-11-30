День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 15:03

Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море

Захарова потребовала осудить теракты Украины в Черном море

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия призывает все стороны осудить теракты на танкерах в Черном море, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу судоходство, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что целью теракта было помешать мирным усилиям, предпринимаемым для разрешения украинского кризиса. Она уточнила, что устроившие взрывы силы добиваются эскалации конфликта.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали. В ночь на 29 ноября под ударом также оказался нефтяной причал КТК под Новороссийском.

Мария Захарова
Украина
Черное море
теракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка осталась без верхней губы после нападения собаки
Песков раскрыл влияние западных денег на правительство Украины
«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали
«Его разорвут»: сенатор заговорил о финальных аккордах в карьере Зеленского
Залужный заговорил о ядерном оружии на Украине
Долги на сотни тысяч, суд, кома, алкоголизм: как живет певица МакSим
Песков уточнил, когда Уиткофф приедет в Россию
В России появится купюра в 10 тыс. рублей? Что известно, кто за, кто против
«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина
Зеленский выбрал себе нового советника
В Кремле оценили специфику отношений Украины с Западом
Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море
В МИД России раскрыли настоящий смысл атак на танкеры в Черном море
Россиянам дали инструкцию по вычислению аферистов на маркетплейсах из Китая
В Харьковской области возбудили уголовное дело против соратника Зеленского
ВСУ стягивают группировку из 10 тысяч солдат в Сумскую область
Директор Долиной вышел на связь из-за оголтелой травли артистки
В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России
Путин пошутил о значении фразы «идти налево» в Киргизии
Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.