Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море

Россия призывает все стороны осудить теракты на танкерах в Черном море, заявила представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что действия Киева ставят под угрозу судоходство, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям киевского режима и его кураторов, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД отметила, что целью теракта было помешать мирным усилиям, предпринимаемым для разрешения украинского кризиса. Она уточнила, что устроившие взрывы силы добиваются эскалации конфликта.

Ранее о взрывах на двух танкерах под флагом Гамбии, направлявшихся 28 ноября в Новороссийск, сообщили в Минтрансе Турции. Отмечалось, что операция была проведена 13-м управлением военной контрразведки Службы безопасности Украины и военно-морскими силами страны. Суда получили серьезные повреждения, команды не пострадали. В ночь на 29 ноября под ударом также оказался нефтяной причал КТК под Новороссийском.