День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 15:12

«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина

Зарубин: в начале декабря Путин посетит Индию и встретится с делегацией из США

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Индию с государственным визитом, а также встретится в Москве с делегацией из США, сообщил в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Поездка запланирована на 4–5 декабря.

Важнейший визит на следующей неделе, который точно будет обсуждать большая часть планеты, — заявил Зарубин.

Кроме того, в планы главы государства войдет и выступление на форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятия форума пройдут 2 и 3 декабря и традиционно включат в себя пленарную сессию с участием президента.

Что касается встречи с американцами, то ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль ожидает прибытия в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Однако окончательная дата визита будет известна позже.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией. По данным журналистов, встреча состоится в американском штате Флорида.

Индия
Владимир Путин
Павел Зарубин
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл влияние западных денег на правительство Украины
«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали
«Его разорвут»: сенатор заговорил о финальных аккордах в карьере Зеленского
Залужный заговорил о ядерном оружии на Украине
Долги на сотни тысяч, суд, кома, алкоголизм: как живет певица МакSим
Песков уточнил, когда Уиткофф приедет в Россию
В России появится купюра в 10 тыс. рублей? Что известно, кто за, кто против
«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина
Зеленский выбрал себе нового советника
В Кремле оценили специфику отношений Украины с Западом
Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море
В МИД России раскрыли настоящий смысл атак на танкеры в Черном море
Россиянам дали инструкцию по вычислению аферистов на маркетплейсах из Китая
В Харьковской области возбудили уголовное дело против соратника Зеленского
ВСУ стягивают группировку из 10 тысяч солдат в Сумскую область
Директор Долиной вышел на связь из-за оголтелой травли артистки
В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России
Путин пошутил о значении фразы «идти налево» в Киргизии
Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
Пугачева — мать Трояновой? Как живет актриса, скандальное признание
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.