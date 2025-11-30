«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина Зарубин: в начале декабря Путин посетит Индию и встретится с делегацией из США

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе посетит Индию с государственным визитом, а также встретится в Москве с делегацией из США, сообщил в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Поездка запланирована на 4–5 декабря.

Важнейший визит на следующей неделе, который точно будет обсуждать большая часть планеты, — заявил Зарубин.

Кроме того, в планы главы государства войдет и выступление на форуме ВТБ «Россия зовет!». Мероприятия форума пройдут 2 и 3 декабря и традиционно включат в себя пленарную сессию с участием президента.

Что касается встречи с американцами, то ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль ожидает прибытия в Россию спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Однако окончательная дата визита будет известна позже.

До этого сообщалось, что госсекретарь США Марко Рубио, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией. По данным журналистов, встреча состоится в американском штате Флорида.