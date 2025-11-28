Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет в Кремле, передает РИА Новости.

В первой половине недели. Мы объявим день своевременно, — сказал Песков.

Ранее Путин рассказал, что Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

Песков также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.