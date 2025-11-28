День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 21:36

Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели

Владимир Путин, Стивен Уиткофф Владимир Путин, Стивен Уиткофф Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в первой половине следующей недели, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Встреча пройдет в Кремле, передает РИА Новости.

В первой половине недели. Мы объявим день своевременно, — сказал Песков.

Ранее Путин рассказал, что Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

Песков также отметил, что требования об отставке специального представителя главы Белого дома направлены на подрыв урегулирования украинского конфликта. Он считает, что в вопросе мирного диалога складываются положительные тенденции.

Дмитрий Песков
Стив Уиткофф
переговоры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов
В курортном регионе переформатировали пляжи
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.