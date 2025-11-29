Стало известно, когда Уиткофф встретится с украинской делегацией Reuters: Рубио и Уиткофф 30 ноября встретятся с украинской делегацией

Госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер 30 ноября проведут встречу с украинской делегацией, пишет агентство Reuters. По данным журналистов, встреча состоится в американском штате Флорида. Других подробностей агентство не приводит.

Согласно графику Трампа, президент США 30 ноября вернется в Вашингтон из штата Флорида, где располагается его поместье Мар-а-Лаго. Других подробностей мероприятия в материале не приводится.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели.

До этого Путин отмечал, что Уиткофф защищает позицию главы государства и свою страну. По его словам, диалог с представителем Вашингтона непростой, однако проходит без «ругани и плевков».

Тем временем американский портал Axios передавал, что Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер зачитывали президенту Украины Владимиру Зеленскому пункты мирного плана США по телефону. По его информации, с политиком разговаривали неделю назад по громкой связи.