В Харьковской области возбудили уголовное дело против соратника Зеленского УВД ВГА Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении Ермака

Управление внутренних дел российской военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщается в Telegram-канале ведомства. Экс-чиновник подозревается в пособничестве при развязывании и ведении агрессивной войны, а также в применении запрещенных методов ведения войны.

Ермак Андрей Борисович <…> подозревается в пособничестве (ч. 5 ст. 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ), — сказано в сообщении.

Управление также опубликовало личные данные Ермака, включая номера телефонов, адрес электронной почты, место регистрации, зарегистрированные автомобили. В случае получения какой-либо информации о Ермаке ведомство просит сообщить об этом в Telegram-бот управления.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что коррупционный скандал на Украине является симптомом внутреннего политического разложения, которое завершится свержением президента страны Владимира Зеленского и военным триумфом России. По мнению эксперта, отставка главы его офиса Андрея Ермака может быть связана с успехами российских войск и нежеланием экс-чиновника оставаться в зоне опасности.