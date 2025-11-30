Президент Украины Владимир Зеленский допустил множество политических ошибок, позволив Западу установить контроль над внутренними структурами страны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он напомнил, что украинские власти неоднократно принимали законопроекты, которые затем отзывали.

У него было много-много ошибок политических, когда принимались законопроекты, потом [их] откатывали обратно. У них свои взаимоотношения с западниками, которые так или иначе контролируют НАБУ и другую структуру, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента России также констатировал, что позиции Украины ухудшаются с каждым днем как во внутренней политике, так и на фронте, на фоне затягивания Киевом мирных переговоров. Песков подчеркнул, что для Зеленского «каждый следующий день» является упущенным, поскольку позиции становятся только хуже.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности Москвы достичь договоренностей с Киевом, включая территориальные аспекты. Однако он констатировал, что в настоящий момент подобные соглашения юридически неосуществимы для украинской стороны.