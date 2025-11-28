День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 18:04

Голубцы — больше не готовлю! Заворачиваю «Капустные хризантемы» с курицей — получается сочно и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоели обычные голубцы, которые требуют много времени на приготовление? Тогда «Капустные хризантемы» с курицей станут для вас приятным открытием! Это блюдо сочетает в себе нежнейшую куриную начинку и изящную форму капустных цветков, которые выглядят настолько эффектно, что их не стыдно подать к праздничному столу. В отличие от традиционных голубцов, здесь капустные листья не просто заворачиваются, а формируются в красивые розетки, напоминающие хризантемы. Блюдо получается более легким и деликатным, чем классические голубцы, но при этом таким же сытным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой кочан капусты, 500 г куриного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 100 г риса, 2 зубчика чеснока, 3 ст.л. томатной пасты, соль, перец и зелень. Капусту разберите на листья, опустите в кипяток на 2-3 минуты для мягкости. Для начинки смешайте фарш с отварным рисом, обжаренным луком и морковью, добавьте чеснок и специи. На каждый капустный лист выложите начинку, заверните конвертиком, а затем аккуратно сформируйте цветок, слегка распушив края листа. Уложите «хризантемы» в форму, залейте соусом из томатной пасты и воды, тушите под крышкой 40 минут. Подавайте со сметаной — красиво, вкусно и необычно!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Вот и все: Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp
Общество
Вот и все: Роскомнадзор официально заявил о начале блокировки WhatsApp
Зразам нет! Готовлю грузинское чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Общество
Зразам нет! Готовлю грузинское чанахи с картошкой под сырной корочкой — вкусно и необычно
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Общество
Шницелю бойкот! Пеку грузинскую аджарскую запеканку — хрустящая корочка и нежная начинка: нужны картошка, сыр и хмели-сунели
Больше никаких зраз и голубцов! Леплю тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях — просто и вкусно
Общество
Больше никаких зраз и голубцов! Леплю тефтели «Нежные лунатики» в томатных объятиях — просто и вкусно
Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка
Общество
Готовить мусаку очень просто: запеканка по-гречески, которая не займет много времени — нужен фарш, баклажан и картошка
рецепты
ужины
голубцы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Антироссийские санкции нанесли удар не по тому, против кого введены
Продюсер раскрыл мотив запрета Моргенштерном украинского флага на концертах
Для иноагентов в России вводится новая ставка НДФЛ
Лавров оценил переговоры Путина и Орбана
Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше
Азаров раскрыл, знал ли Зеленский о махинациях Ермака
Ты узнаешь ее из тысячи: как найти проблему в двигателе по запаху и звуку
Организатор реабилитационного центра в Подмосковье не стала раскаиваться
Мужчина избил трехлетнюю дочь возлюбленной, пока та была на работе
Известного петербургского стрит-арт-художника едва не сожгли заживо: детали
«Зеленский точно в очереди»: в Госдуме отреагировали на отставку Ермака
В Совфеде заявили о «начале конца» Украины после отставки Ермака
Зеленский подписал указ об увольнении Ермака
Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений
В РУСАДА утвердили генерального директора
В МИД Венгрии раскрыли, что Путин пообещал Орбану
Рабочим заводов в российском регионе начали платить по 205 тыс. рублей
«Нужно готовиться»: Песков призвал россиян следовать одному принципу
Раскрыты уголовные статьи для основательницы карательных рехабов для детей
Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь
Общество

Нарядное новогоднее блюдо с шапкой из теста — «Морская жемчужина»: нужны картошка, сливки и имбирь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.