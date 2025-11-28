Голубцы — больше не готовлю! Заворачиваю «Капустные хризантемы» с курицей — получается сочно и вкусно

Надоели обычные голубцы, которые требуют много времени на приготовление? Тогда «Капустные хризантемы» с курицей станут для вас приятным открытием! Это блюдо сочетает в себе нежнейшую куриную начинку и изящную форму капустных цветков, которые выглядят настолько эффектно, что их не стыдно подать к праздничному столу. В отличие от традиционных голубцов, здесь капустные листья не просто заворачиваются, а формируются в красивые розетки, напоминающие хризантемы. Блюдо получается более легким и деликатным, чем классические голубцы, но при этом таким же сытным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 1 большой кочан капусты, 500 г куриного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 100 г риса, 2 зубчика чеснока, 3 ст.л. томатной пасты, соль, перец и зелень. Капусту разберите на листья, опустите в кипяток на 2-3 минуты для мягкости. Для начинки смешайте фарш с отварным рисом, обжаренным луком и морковью, добавьте чеснок и специи. На каждый капустный лист выложите начинку, заверните конвертиком, а затем аккуратно сформируйте цветок, слегка распушив края листа. Уложите «хризантемы» в форму, залейте соусом из томатной пасты и воды, тушите под крышкой 40 минут. Подавайте со сметаной — красиво, вкусно и необычно!

