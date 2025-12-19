В Швейцарии впервые осудили воевавшего на стороне ВСУ наемника RTS: в Швейцарии воевавший за ВСУ наемник получил 1,5 года условного срока

Суд Швейцарии впервые вынес приговор наемнику, воевавшему на стороне Вооруженных сил Украины, передает телеканал RTS. 49-летний гражданин Швейцарии и Израиля Ави Дорон Мотола получил условный срок 1,5 года за службу в иностранной армии. В ДНР его уже заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии строгого режима.

В своем решении военный трибунал признал 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение не менее одного года. Он приговорен к условному сроку в 1,5 года, — говорится в сообщении.

Слушание прошло в Майлене в отсутствие обвиняемого, который служил на Украине с февраля 2022 года по меньшей мере до декабря 2024 года. Суд приостановил исполнение приговора на четыре года, сославшись на то, что это первое военное преступление Мотолы. Военная прокуратура требовала реального срока, но суд это отклонил.

Ранее суд в Москве заочно приговорил к 28 годам лишения свободы наемника ВСУ из Грузии Гурама Беруашвили за вторжение в Курскую область в составе ВСУ в августе прошлого года. По данным столичной прокуратуры, соответствующее дело рассматривалось судом в отсутствие подсудимого, в настоящее время он находится в розыске.