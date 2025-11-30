День матери
30 ноября 2025 в 13:46

Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем

Михалкова рассказала, что оказалась прикована к кровати

Юлия Михалкова Юлия Михалкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса театра и кино, участница шоу «Уральские пельмени» рассказала о серьезных проблемах со здоровьем — у не защемило спинной нерв. В первое время артистка не могла встать с кровати, в итоге ей понадобилось серьезное лечение, передает MK.RU.

Однажды я просто не смогла встать с кровати из-за сильнейшей боли в спине. Это был очень сложный период. Я оказалась в прямом смысле заперта в квартире. Перемещалась с огромным трудом как черепашка. Мне понадобилась сложная реабилитация, лекарства и курсы мануальной терапии, — поделилась Михалкова.

По ее словам, в тяжелые моменты путь от квартиры до лифта занимал у нее 20 минут. Везти актрису на автомобиле приходилось на минимальной скорости — спина болела из-за наезда на малейшие неровности, добавила артистка.

Ранее Михалкова призналась, что секретом ее стройной фигуры является многолетнее соблюдение православного поста и разумный подход к питанию вне поста. Актриса подчеркнула важность понимания цели диеты и призвала не становиться жертвой моды, а следовать лечебным рекомендациям или позволять себе небольшие слабости.

