Врач назвал тревожные симптомы поражения блуждающего нерва

Среди тревожных симптомов, которые могут свидетельствовать о поражении блуждающего нерва, выделяют осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании, предупредил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков. В разговоре с Pravda.Ru специалист подчеркнул, что также могут наблюдаться трудности при произношении звуков и дыхании.

При одностороннем поражении могут наблюдаться свисание мягкого неба, изменение голоса, трудности при произношении звуков или дыхании. Первые тревожные симптомы — это осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании. Если человек не может сделать три глотка воды подряд без закашливания, стоит обратиться к врачу, — пояснил Соков.

Врач обратил внимание, что поражение блуждающего нерва может возникнуть из-за тяжелых заболеваний, таких как опухоль, рассеянный склероз, сифилис или боковой амиотрофический склероз. Он уточнил, что данный нерв отвечает за многие автономные реакции организма.

Ранее невролог Глеб Маркелов заявил, что остеохондроз может спровоцировать боль не только в спине, но и в животе, груди и даже промежности. Он предупредил, что полностью вылечить его невозможно.

