Врач назвал тревожные симптомы поражения блуждающего нерва

Среди тревожных симптомов, которые могут свидетельствовать о поражении блуждающего нерва, выделяют осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании, предупредил врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова РУДН Петр Соков. В разговоре с Pravda.Ru специалист подчеркнул, что также могут наблюдаться трудности при произношении звуков и дыхании.

При одностороннем поражении могут наблюдаться свисание мягкого неба, изменение голоса, трудности при произношении звуков или дыхании. Первые тревожные симптомы — это осиплость, нарушение звучности голоса и сложности при глотании. Если человек не может сделать три глотка воды подряд без закашливания, стоит обратиться к врачу, — пояснил Соков.

Врач обратил внимание, что поражение блуждающего нерва может возникнуть из-за тяжелых заболеваний, таких как опухоль, рассеянный склероз, сифилис или боковой амиотрофический склероз. Он уточнил, что данный нерв отвечает за многие автономные реакции организма.

