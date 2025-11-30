Нетаньяху просит Герцога о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который находится под следствием по подозрению в коррупции, направил официальное прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу, сообщает The Times of Israel со ссылкой на администрацию главы государства. Глава государства получил от его адвокатов 111-страничный запрос и письмо с подписью премьера.

Согласно процедуре, отдел помилования Министерства юстиции запросит заключения всех профильных ведомств, после чего направит сводные рекомендации юридическому советнику правительства. В соответствии с израильским законодательством президент обладает правом помилования осужденных, а в исключительных случаях — до вынесения приговора. Для этого необходимо, чтобы такое решение соответствовало общественным интересам.

В октябре Нетаньяху попросил сократить время показаний на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде. Глава правительства пожаловался на плохое самочувствие из-за простуды. Закашлявшись, он сказал, что врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.