День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 14:09

Нетаньяху просит Герцога о помиловании

Нетаньяху направил президенту Израиля запрос о помиловании

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Kira Hofmann/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который находится под следствием по подозрению в коррупции, направил официальное прошение о помиловании президенту страны Ицхаку Герцогу, сообщает The Times of Israel со ссылкой на администрацию главы государства. Глава государства получил от его адвокатов 111-страничный запрос и письмо с подписью премьера.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху подал официальную просьбу о помиловании президенту Ицхаку Герцогу, сообщает резиденция президента. Документы включали 111-страничный запрос от адвоката Нетаньяху Амита Хадада и письмо, подписанное Нетаньяху, — говорится в материале.

Согласно процедуре, отдел помилования Министерства юстиции запросит заключения всех профильных ведомств, после чего направит сводные рекомендации юридическому советнику правительства. В соответствии с израильским законодательством президент обладает правом помилования осужденных, а в исключительных случаях — до вынесения приговора. Для этого необходимо, чтобы такое решение соответствовало общественным интересам.

В октябре Нетаньяху попросил сократить время показаний на слушаниях по его делу в Иерусалимском окружном суде. Глава правительства пожаловался на плохое самочувствие из-за простуды. Закашлявшись, он сказал, что врач рекомендовал ему несколько дней отдыха.

Ближний Восток
Израиль
Биньямин Нетаньяху
помилование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл влияние западных денег на правительство Украины
«Наложили в штаны». В Польше перепугались из-за российских МиГ-31: детали
«Его разорвут»: сенатор заговорил о финальных аккордах в карьере Зеленского
Залужный заговорил о ядерном оружии на Украине
Долги на сотни тысяч, суд, кома, алкоголизм: как живет певица МакSим
Песков уточнил, когда Уиткофф приедет в Россию
В России появится купюра в 10 тыс. рублей? Что известно, кто за, кто против
«Будет обсуждать большая часть планеты»: раскрыты грандиозные планы Путина
Зеленский выбрал себе нового советника
В Кремле оценили специфику отношений Украины с Западом
Захарова призвала дать оценку деструктивным шагам Украины в Черном море
В МИД России раскрыли настоящий смысл атак на танкеры в Черном море
Россиянам дали инструкцию по вычислению аферистов на маркетплейсах из Китая
В Харьковской области возбудили уголовное дело против соратника Зеленского
ВСУ стягивают группировку из 10 тысяч солдат в Сумскую область
Директор Долиной вышел на связь из-за оголтелой травли артистки
В Госдуме заявили, что «схема Долиной» не прокатит в России
Путин пошутил о значении фразы «идти налево» в Киргизии
Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет
Пугачева — мать Трояновой? Как живет актриса, скандальное признание
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.