День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:44

Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417

Reuters: число погибших от наводнений на Суматре выросло до 417

Фото: Andri Mardiansyah/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

На индонезийском острове Суматра из-за мощных наводнений и оползней число погибших возросло до 417 человек, передает Reuters. Первоначально сообщалось о 303 жертвах.

Продолжительные ливни, начавшиеся в конце прошлой недели, привели к масштабному стихийному бедствию в регионе. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщает, что грязевые потоки разрушили жилые дома, дороги и объекты инфраструктуры, что значительно осложняет работу спасательных служб в наиболее пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из-за наводнений возникли серьезные проблемы в городе Банда-Ачех: перебои с электричеством, сложности с мобильной связью, закрытие магазинов и кафе. На Суматре затоплены участки дорог, что затрудняет передвижение местных жителей.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с наводнениями. Глава государства передал слова поддержки пострадавшим, пожелав им всем скорейшего выздоровления.

Индонезия
наводнения
погибшие
оползни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.