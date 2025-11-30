Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417

На индонезийском острове Суматра из-за мощных наводнений и оползней число погибших возросло до 417 человек, передает Reuters. Первоначально сообщалось о 303 жертвах.

Продолжительные ливни, начавшиеся в конце прошлой недели, привели к масштабному стихийному бедствию в регионе. Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии сообщает, что грязевые потоки разрушили жилые дома, дороги и объекты инфраструктуры, что значительно осложняет работу спасательных служб в наиболее пострадавших районах.

Ранее сообщалось, что в Индонезии из-за наводнений возникли серьезные проблемы в городе Банда-Ачех: перебои с электричеством, сложности с мобильной связью, закрытие магазинов и кафе. На Суматре затоплены участки дорог, что затрудняет передвижение местных жителей.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с наводнениями. Глава государства передал слова поддержки пострадавшим, пожелав им всем скорейшего выздоровления.