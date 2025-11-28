День матери
28 ноября 2025 в 18:51

Путин выразил соболезнования королю Таиланда из-за наводнений

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи с наводнениями в стране, передает пресс-служба Кремля. Глава РФ также попросил передать слова поддержки пострадавшим.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии, — написал Путин.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.

Тем временем стало известно, что российский турист из Новосибирска оказался в ловушке в затопленном отеле Таиланда. Уже четыре дня он и около 50 других гостей, включая детей, не могут быть эвакуированы. Первый ярус здания полностью скрылся под водой. Люди перебрались на третий и седьмой этажи, где пока еще работал генератор. Дополнительные сложности возникли из-за того, что многие оказавшиеся в ловушке азиаты не умеют плавать.

