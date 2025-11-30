Беспилотный истребитель Bayraktar впервые в истории сбил самолет

Выпущенный турецким производителем Baykar беспилотник Bayraktar Kızılelma в ходе испытаний смог сбить самолет ракетами «воздух — воздух», пишет РИА Новости. По словам представителей компании, аппарат оснащен радаром ASELSAN MURAD AESA, который смог обнаружить движущуюся цель.

В рамках тестового сценария на полигоне над Синопом был запущен высокоскоростной самолет-мишень с реактивным двигателем. Он был обнаружен и отслежен радаром ASELSAN MURAD AESA. <…> Как только радар точно зафиксировал цель, Kızılelma запустил ракету «воздух — воздух» GÖKDOĞAN BVR с крыла, — сообщил производитель.

Подавляющее большинство создаваемых в мире беспилотных истребителей рассчитаны на удары по наземным целям. Kızılelma стала первой в истории авиации беспилотной платформой, показавшей возможность удара «воздух — воздух».

Ранее новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые представили на авиасалоне в Дубае. Самолетом управлял шеф-пилот ОКБ Сухого Герой России Сергей Богдан.

До этого сообщалось, что шведский военно-промышленный концерн Saab планирует организовать производство истребителей Gripen на Украине в рамках договора о продаже Киеву самолетов JAS 39 Gripen E. Исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон сообщил, что первый истребитель Gripen E поставят украинской стороне через три года после размещения заказа.