Россия представила в ОАЭ новейший истребитель пятого поколения Истребитель пятого поколения Су-57Э показали на авиавыставке Dubai Airshow в ОАЭ

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые представили на авиасалоне в Дубае. Показ машины на Dubai Airshow 2025 предусматривает и летную программу, передает ТАСС.

Самолетом управляет шеф-пилот ОКБ Сухого, Герой России Сергей Богдан. Летная программа истребителя, как ожидается, станет одним из центральных зрелищ российского участия в рамках авиасалона.

Ранее директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщал, что Россия намерена провести переговоры о продаже истребителей пятого поколения Су-57 ряду иностранных государств. По его словам, обсуждения запланированы в рамках международного аэрокосмического салона, который пройдет в Дубае с 17 по 21 ноября. Он также подчеркнул, что многофункциональный истребитель Су-57 представляет собой высокотехнологичный продукт, в создании которого участвует множество предприятий-поставщиков.

До этого стало известно, что российские Су-57 были оснащены новыми противорадиолокационными ракетами Х-58УШКЭ, предоставляющими им превосходство в противодействии вражеской ПВО. Данные возможности являются уникальными, а у авиации стран НАТО в настоящее время отсутствуют аналогичные системы.