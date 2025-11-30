Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков

Сегодня в 13:46 по Москве Луна перешла в 11-й день лунного цикла. Он закончится завтра после обеда .

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Сегодня Луна продолжает находиться под влиянием настойчивого и уверенного в своей позиции Овна. Растущая фаза Луны продлится до конца следующей рабочей недели — 5 декабря нас ждет последнее полнолуние 2025 года.

Общая характеристика дня

Один из наиболее удачных и энергетически мощных дней лунного цикла. Но именно поэтому он будет полон напряженных моментов. Именно сегодня вы сможете увидеть результаты дел, начатых в прошлое новолуние.

Свадьба и любовь

Прекрасный день для бракосочетания. Также сегодня успешно пройдут романтические знакомства и свидания.

Здоровье и красота

Неподходящий день для начала лечения, смены медикаментов, проведения оперативных вмешательств. При визите в спортзал стоит отдать предпочтение легким тренировкам — кардио, йоге, пилатесу. Посещение салона красоты благоприятно скажется не только на внешности, но и поднимет настроение.

Бизнес и карьера

Благоприятно проводить встречи, начинать проекты, запланированные заблаговременно. Спонтанные действия чреваты потерями. Крупные денежные переводы лучше перенести на другой день. Мелкие расходы следует совершать разумно.

Природа

Рыбалка по-прежнему радует тех, кто любит посидеть с удочкой. Богатый улов вполне может украсить новогодний стол. Огородники и владельцы домашних животных сегодня могут успешно провести уборку на вверенной им территории — произвести инвентаризацию, выбросить лишнее, разложить по полочкам нужные вещи.