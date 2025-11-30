ВСУ атаковали Белгородскую область 20 дронами за сутки

Вооруженные силы Украины за последние сутки осуществили атаку на Белгородскую область, задействовав 20 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона. В селе Архангельское один из дронов упал на территорию частного дома, в результате чего пострадала местная жительница.

Над Старооскольским округом сбиты и подавлены восемь беспилотников самолетного типа. В селе Архангельское в результате детонации БПЛА на территории частного домовладения пострадала мирная жительница. После оказания медицинской помощи отпущена на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

В Борисовском районе был замечен беспилотный летательный аппарат, который нанес ущерб инфраструктурному объекту. В Валуйском районе ВСУ запустили четыре дрона, однако их действия не привели к каким-либо последствиям.

Грайворонский округ атаковали два БПЛА. В результате падения одного из дронов на автомобиль мужчина получил ранения. Сейчас он находится на лечении в Грайворонской центральной районной больнице (ЦРБ).

Губкинский округ был атакован с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. В Краснояружском округе были применены три боеприпаса и два беспилотных летательных аппарата, однако никаких последствий не последовало. Чернянский округ подвергся атаке с использованием БПЛА, а в Шебекинском округе один FPV-дрон повредил автомобиль.

Ранее сообщалось, что 30 ноября российские системы ПВО сбили 10 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном. В Краснодарском крае уничтожено пять дронов, в Крыму — четыре, в Татарстане — один.