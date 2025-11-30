«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии

«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии В Белгородской области в результате атаки ВСУ погибли два человека

Вражеские БПЛА атаковали Борисовский и Грайворонский округа Белгородской области, погибли два мирных жителя, также есть раненые, передает региональный оперштаб. По предварительным данным, один дрон сдетонировал на территории частного дома, а другой — ударил по автомобилю.

В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте. <…> В Грайворонском округе в селе Мощеное FPV-дрон сдетонировал на территории частного дома. Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями в Грайворонскую ЦРБ, — сказано в сообщении.

Ранее в Брянской области два мирных жителя пострадали от удара Вооруженных сил Украины по «Газели». Губернатор региона Александр Богомаз добавил, что пострадавшим понадобилась помощь медиков. Богомаз пожелал раненым мужчинам скорейшего выздоровления.

До этого беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал жилые кварталы Донецка. Взрыв прогремел вблизи частных домов. Минобороны РФ информацию не комментировало. На месте обнаружили элементы конструкции дрона, включая пятиметровое крыло и двигатель.