30 ноября 2025 в 13:26

Переводчица Орбана исказила речь Путина

Telex: переводчица Орбана неправильно передала смысл слов Путина об Украине

Владимир Путин и Виктор Орбан Владимир Путин и Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Переводчица премьер-министра Венгрии Виктора Орбана допустила значительные неточности при передаче его диалога с президентом России Владимиром Путиным, пишет издание Telex. Журналисты проанализировали стенограмму встречи и выяснили, что корректно было переведено лишь приветствие и концовка, но основную часть беседы переводчица исказила.

Например, фразу Путина о том, что «мы с вами лично знакомы давно», она передала Орбану как «я рад, что вы к нам приехали». Наиболее существенное искажение касалось украинской проблематики. Слова российского лидера о том, что Россия знает о «взвешенной позиции» венгерского премьера, переводчица передала так: «Я знаю, что международная политика, конечно, имеет влияние и на вас».

Возможно, у нее был не самый лучший день, — высказались в пресс-службе правящей партии Fides и добавили, что Орбана сопровождала лучшая переводчица с русского языка.

Ранее премьер Венгрии отмечал, что Украина должна вновь стать буферным государством между Россией и Североатлантическим альянсом ради обеспечения себе безопасного существования. По его словам, территориальные уступки являются для Киева неизбежными в ходе урегулирования кризисной ситуации.

