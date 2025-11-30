День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 12:56

«Купол Донбасса» перехватил более 300 беспилотников за неделю

Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю отразила 309 атак украинских дронов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю отразила 309 атак украинских беспилотников над территорией Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России. В ходе отражения атак над Донецком и Макеевкой было уничтожено 196 дронов, над Горловкой — 113 беспилотных летательных аппаратов.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 309 террористических атак со стороны противника, — говорится в сообщении.

Среди перехваченных беспилотников был украинский дрон «Чаклун» с боевым зарядом, обнаруженный вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка. В Макеевке предотвращена попытка атаки на распределительный энергоузел с помощью чешского ударного дрона FP-1. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость из-за тумана, все атаки FPV-дронов на Горловку были успешно отражены системой РЭБ, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.

ВСУ
дроны
атаки
Донбасс
Россия
