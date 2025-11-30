«Купол Донбасса» перехватил более 300 беспилотников за неделю

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю отразила 309 атак украинских беспилотников над территорией Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ России. В ходе отражения атак над Донецком и Макеевкой было уничтожено 196 дронов, над Горловкой — 113 беспилотных летательных аппаратов.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращены 309 террористических атак со стороны противника, — говорится в сообщении.

Среди перехваченных беспилотников был украинский дрон «Чаклун» с боевым зарядом, обнаруженный вблизи электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка. В Макеевке предотвращена попытка атаки на распределительный энергоузел с помощью чешского ударного дрона FP-1. Несмотря на сложные погодные условия и ограниченную видимость из-за тумана, все атаки FPV-дронов на Горловку были успешно отражены системой РЭБ, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. 16 и семь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской области и Краснодарского края соответственно, еще три — над Белгородской областью, один — над Курской областью. Также шесть беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря.