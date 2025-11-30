Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях Зеленский ввел санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ЛУКОЙЛа, «Роснефти» и связанных с ними компаний. В своем Telegram-канале он отметил, что Киев намерен координировать ограничительные шаги вместе с западными партнерами.

Украина синхронизировала санкции с Соединенными Штатами и ввела ограничения против «Роснефти», ее предприятий, а также компаний, входящих в группу ЛУКОЙЛ, — заявил Зеленский.

Ранее руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова рассказала, что антироссийские санкции причинили значительный экономический ущерб странам Прибалтики и Финляндии. По ее словам, разрыв торговых отношений с РФ привел к резкому падению доходов транспортной отрасли и сокращению товарооборота. Финский экспорт в Россию сократился на €3,1 млрд, что не удалось компенсировать поставками в другие регионы, пояснила эксперт.

До этого сообщалось, что сенат США временно остановил рассмотрение двухпартийного законопроекта о введении масштабных санкционных мер против России. Решение об отсрочке принято в связи с предстоящим визитом в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа.