30 ноября 2025 в 12:50

Украина и страна НАТО договорились о совместном производстве БПЛА

Министр обороны Шмыгаль: Украина и Норвегия начнут совместное производство БПЛА

Денис Шмыгаль Денис Шмыгаль Фото: AP/TASS
Украинские власти договорились с Норвегией начать совместное производство беспилотных летательных аппаратов уже в следующем году, заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, производственную площадку предоставит норвежская сторона, а Украина будет делиться инновационными технологиями в этой сфере.

Украина и Норвегия совместно будут производить украинские дроны. Соответствующий документ подписали с министром обороны Норвегии. Следующий этап — быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей, — заявил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что министерства обороны Украины и Великобритании договорились о сборке дронов-перехватчиков Octopus на территории Соединенного Королевства. По словам Шмыгаля, стороны подписали лицензионное соглашение. При этом Лондон будет передавать все собранные дроны Киеву.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения базовых документов оборонного планирования страны. Глава государства рассказал, что решение было принято после доклада министра обороны о текущей обстановке на фронте.

