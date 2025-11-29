День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 16:09

Зеленский заявил о смене оборонной стратегии Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения базовых документов оборонного планирования страны. В своем Telegram-канале он рассказал, что решение было принято после доклада министра обороны Дениса Шмыгаля о текущей ситуации на фронте. Глава государства поручил правительству подготовить детальные предложения по изменениям для утверждения кабинетом министров.

Уже пора менять базовые документы, касающиеся обороны Украины, в частности план обороны нашего государства, — написал он.

Ранее британский политик Джим Фергюссон заявил, что западные политики решили избавиться от Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.

До этого американский аналитик Грэм Фуллер сообщил, что президент США Дональд Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине. По его словам, украинский лидер полностью лишен субъектности в этих переговорах. Он отметил, что если глава Белого дома потребует прекратить конфликт, то Зеленский будет вынужден подчиниться, поскольку Соединенные Штаты контролируют ключевые рычаги влияния.

Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль
Минобороны
