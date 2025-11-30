Россиянам рассказали, где можно купить квартиру в ипотеку со ставкой 2%

Россиянам рассказали, где можно купить квартиру в ипотеку со ставкой 2% ТАСС: льготная ипотека в Донбассе дала импульс развитию рынка жилья

Ипотека в Донбассе и Новороссии со ставкой 2% позволяет стимулировать рост рынка первичного жилья в регионах, сообщил ТАСС заслуженный строитель Республики Крым, управляющий партнер одного из ведущих застройщиков в регионе Тимур Власенко. По словам эксперта, льготные займы также увеличивают платежеспособность населения.

Очень низкая ставка 2% на ипотеку в Донбассе и Новороссии расширяет платежеспособную потребность. Даже при небольшом объеме выданных кредитов программа создает множитель спроса: люди, которые ранее не могли позволить себе жилье, получают возможность покупки, а девелоперы получают поток предоплат и покупателей, — подчеркнул Власенко.

Он уточнил, что по льготной программе выданы тысячи кредитов на общую сумму в десятки миллиардов рублей. По словам представителя застройщика, особенно высокий спрос наблюдается в сегменте новостроек.

Ранее депутаты от фракции «Справедливая Россия» выступили с законодательной инициативой о расширении программы льготного жилищного кредитования. Согласно предложению, семейная ипотека по ставке до 4% годовых станет доступной для всех семей с двумя и более детьми, независимо от их возраста.