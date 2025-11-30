День матери
Депутаты предложили изменить правила выдачи семейной ипотеки

В Госдуме предложили давать льготную ипотеку семьям с двумя и более детьми

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» выступили с законодательной инициативой о расширении программы льготного жилищного кредитования, передает РИА Новости. Согласно предложению, семейная ипотека по ставке до 4% годовых станет доступной для всех семей с двумя и более детьми, независимо от их возраста.

Предлагается установить право на получение семейной ипотеки по льготной ставке до 4% для всех семей, воспитывающих двух и более несовершеннолетних детей, вне зависимости от возраста детей, при сохранении действующих требований к целевому использованию средств, платежеспособности и механизмам управления рисками, — говорится в документе.

Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что необходимо списывать ипотеку россиянам после рождения третьего и последующих детей. Она отметила, что количество многодетных семей в стране увеличилось бы.

До этого ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев рассказал NEWS.ru: накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку. По его словам, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.

