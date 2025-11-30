Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы

Плановый вылет четырех российских истребителей МиГ-31 напугал Польшу, в стране привели в боевую готовность системы противовоздушной обороны и два немецких зенитных ракетных комплекса типа Patriot, передает Bild. В статье уточнили, что истребители не покидали воздушного пространства РФ, но все равно вызвали тревогу.

Российские истребители вызвали очередную тревогу НАТО… Немецкие солдаты развернуты, — сказано в материале.

Ранее оперативное командование польской армии сообщило, что дежурные пары истребителей поднялись в воздух из-за воздушной тревоги на территории Украины. Спустя около часа военные уточнили, что операция завершена и самолеты вновь вернулись на аэродром.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.