День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 12:21

Польские дежурные истребители взмыли в небо из-за тревоги на Украине

Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за тревоги на Украине

ВВС Польши ВВС Польши Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Оперативное командование польской армии сообщило в соцсети X, что дежурные пары истребителей поднялись в воздух из-за воздушной тревоги на территории Украины. Спустя около часа военные уточнили, что операция завершена и самолеты вновь вернулись на аэродром.

В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность, — сказано в публикации.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал о поражении объектов Военно-морских сил Украины в Одесской области. Он заявил, что уничтожены энергетическая инфраструктура южного кластера и склады БПЛА под Одессой. Кроме того, в Харьковской области были поражены цеха по сборке беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый вылет, пройдя над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов.

истребители
Польша
воздушная тревога
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил продавать открытки с Гитлером
Во Владивостоке рассказали о ситуации со сдачей билетов на концерт Долиной
Атака ВСУ на Новороссийск 29 ноября: что известно, разлив нефти, жертвы
На Кубани раскрыли, что стало с горящей НПЗ после атаки ВСУ
Конец «халявы» для мигрантов: какие законы вступают в силу с 1 декабря
110 вариантов подарков коллегам на Новый год — на любой вкус и кошелек
Мясников возмутился одной особенности своей внешности
Зеленский нашел замену Ермаку
Россиян начали обманывать в аптеках Турции и Египта
Названы три фразы, обезоруживающие ребенка перед мошенниками
Подпольщик доложил об уничтожении «цитадели» вражеских дронов
Назван срок, который грозит арестованному гендиректору издательства «Джем»
В Литве подстрелили бельгийского военного
Украденная по ошибке домашняя обезьяна вернулась к своему хозяину
В США раскрыли, как отставка Ермака скажется на переговорах с Россией
ФСБ впервые начала публикацию списка предателей
Ермака назвали ключевым виновником затягивания конфликта на Украине
Прослужит десятилетиями: как установить и укрепить забор из профнастила
Семья Милохина уехала за защитой в США после угроз в Анапе
В США «похоронили» коварный план Запада против России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.