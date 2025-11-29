Польские дежурные истребители взмыли в небо из-за тревоги на Украине Польша подняла в воздух дежурные пары истребителей из-за тревоги на Украине

Оперативное командование польской армии сообщило в соцсети X, что дежурные пары истребителей поднялись в воздух из-за воздушной тревоги на территории Украины. Спустя около часа военные уточнили, что операция завершена и самолеты вновь вернулись на аэродром.

В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность, — сказано в публикации.

Ранее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал о поражении объектов Военно-морских сил Украины в Одесской области. Он заявил, что уничтожены энергетическая инфраструктура южного кластера и склады БПЛА под Одессой. Кроме того, в Харьковской области были поражены цеха по сборке беспилотников. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый вылет, пройдя над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов.