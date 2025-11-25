День матери
25 ноября 2025 в 20:45

Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160

Ту-160 совершили плановый полет над водами Северного Ледовитого океана

Ракетоносцы Ту-160 Ракетоносцы Ту-160 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый вылет, пройдя над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщает Минобороны РФ. В пресс-службе рассказали, что самолеты находились в небе 11 часов.

Стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Продолжительность полета составила более 11 часов, — сообщили в ведомстве.

Ранее ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Его продолжительность составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ воздушно-космических сил.

До этого стало известно, что российский Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, который смог уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot производства США. По информации американских журналистов, для таких целей истребители были оснащены ракетами Х-31П, которые обладают одновременно высокой скоростью и небольшой массой.

