Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160 Ту-160 совершили плановый полет над водами Северного Ледовитого океана

Стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили плановый вылет, пройдя над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, сообщает Минобороны РФ. В пресс-службе рассказали, что самолеты находились в небе 11 часов.

Ранее ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей. Его продолжительность составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ воздушно-космических сил.

До этого стало известно, что российский Су-30СМ2 стал первым в мире истребителем, который смог уничтожить зенитные ракетные комплексы Patriot производства США. По информации американских журналистов, для таких целей истребители были оснащены ракетами Х-31П, которые обладают одновременно высокой скоростью и небольшой массой.