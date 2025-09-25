Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ту-95МС совершили плановый полет над Беринговым и Охотским морями

Ту-95МС Ту-95МС Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Охотского морей, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Их сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ.

Продолжительность полета составила более 14 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ воздушно-космических сил. В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе, — отметили в Минобороны России.

На отдельных участках маршрута российские ракетоносцы сопроводили истребители иностранных государств.

Ранее Североамериканское командование ПВО (NORAD) заявило, что отследило полет двух бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35 в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. Инцидент произошел 24 сентября в зоне ПВО штата.

В NORAD также отметили, что военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и в суверенное воздушное пространство США или Канады не входили. США не рассматривают активность РФ в международном воздушном пространстве около Аляски как угрозу, подчеркнули в NORAD.

