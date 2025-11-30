Клятвы у гроба «папы Севы»: фото с прощания с легендой кино Шиловским
В Москве прощаются со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Актер и режиссер умер 28 ноября после продолжительной болезни, ему было 87 лет. Народного любимца похоронят на Троекуровском кладбище на участке под номером 21.
На траурной церемонии собрались родные, близкие, поклонники и коллеги Шиловского. Его сын Павел поделился трогательными воспоминаниями о семье. А актер Андрей Соколов коротко назвал покойного «папой Севой».
Также во время прощания журналист и медиаменеджер Павел Гусев поклялся у гроба Шиловского, что сохранит его театр-студию. Он отметил, что выступит в качестве одного из учредителей и не будет заниматься вопросами режиссуры и постановок.
Актриса Любовь Руденко расплакалась возле тела народного артиста. Она дружила с покойным в течение 37 лет, Шиловский приходил на все спектакли с ее участием и присутствовал на ее юбилее. Руденко поблагодарила артиста за неистовый талант и искреннее отношение к окружающему миру — в том числе к семье, театру, творчеству и кино.
Фото с прощания с Шиловским — в материале NEWS.ru.
Фото: NEWS.ru
Актер Андрей Давыдов около Московского театра-студии народного артиста Всеволода Шиловского перед церемонией прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Фото: NEWS.ru
Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: NEWS.ru
Юрий Поляков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эммануил Виторган на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Герчаков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Моника Белова на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Любовь Руденко на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru