День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 13:19

Клятвы у гроба «папы Севы»: фото с прощания с легендой кино Шиловским

В Москве прощаются со Всеволодом Шиловским

Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским. Актер и режиссер умер 28 ноября после продолжительной болезни, ему было 87 лет. Народного любимца похоронят на Троекуровском кладбище на участке под номером 21.

На траурной церемонии собрались родные, близкие, поклонники и коллеги Шиловского. Его сын Павел поделился трогательными воспоминаниями о семье. А актер Андрей Соколов коротко назвал покойного «папой Севой».

Также во время прощания журналист и медиаменеджер Павел Гусев поклялся у гроба Шиловского, что сохранит его театр-студию. Он отметил, что выступит в качестве одного из учредителей и не будет заниматься вопросами режиссуры и постановок.

Актриса Любовь Руденко расплакалась возле тела народного артиста. Она дружила с покойным в течение 37 лет, Шиловский приходил на все спектакли с ее участием и присутствовал на ее юбилее. Руденко поблагодарила артиста за неистовый талант и искреннее отношение к окружающему миру — в том числе к семье, театру, творчеству и кино.

Фото с прощания с Шиловским — в материале NEWS.ru.

Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Актер Андрей Давыдов около Московского театра-студии народного артиста Всеволода Шиловского перед церемонией прощания со Всеволодом Шиловским
Актер Андрей Давыдов около Московского театра-студии народного артиста Всеволода Шиловского перед церемонией прощания со Всеволодом Шиловским
Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Народный артист России Дмитрий Певцов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: NEWS.ru
Юрий Поляков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Юрий Поляков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Эммануил Виторган на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Эммануил Виторган на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгений Герчаков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Евгений Герчаков на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Александр Устюгов на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Моника Белова на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Моника Белова на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Любовь Руденко на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Любовь Руденко на церемонии прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским а Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским а Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Церемония прощания со Всеволодом Шиловским в Московском театре Всеволода Шиловского
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
похороны
Москва
знаменитости
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху просит Герцога о помиловании
В Кремле указали на ошибки Зеленского
Жена Виторгана назвала главный поступок Шиловского
Стало известно, почему Шиловского похоронят не рядом с женой
Песков заявил о быстрой реакции Путина на политические процессы
«Театр одного актера»: депутат о планах Киева сменить оборонную стратегию
Взрывы под Анапой, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 30 ноября
Фаза Луны сегодня, 30 ноября: шавасана, раздача слонов и порядок у котиков
НАБУ готовит обвинения против «Слуг народа»
Звезда «Уральских пельменей» раскрыла страшные проблемы со здоровьем
Число жертв от наводнений в Индонезии выросло до 417
Гороскоп на 30 ноября: кого ждут проблемы утром, кто останется оптимистом?
На детской площадке нашли сожженное тело 15-летнего подростка
Где россияне зарабатывают больше всего? Зарплаты от 150 тысяч, регионы
В Кремле указали на ежедневное ухудшение положения Украины
Вдову Градского заметили у гроба Шиловского
«Скончались на месте»: в приграничном регионе атака БПЛА привела к трагедии
Переводчица Орбана исказила речь Путина
Польша активизировала ПВО из-за четырех российских МиГ-31 у границы
В ЕС высказались об использовании замороженных активов России
Дальше
Самое популярное
Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска
Власть

Путин позвонил пострадавшему от взрыва мальчику из Красногорска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.