30 ноября 2025 в 12:44

Над российскими регионами было уничтожено 10 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 10 дронов ВСУ над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Над Краснодарским краем, Крымом и Татарстаном российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны России. В Краснодарском крае сбили пять БПЛА. Еще четыре дрона были уничтожены над территорией Крыма, а один нейтрализован над Татарстаном.

30 ноября в период с 08:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее российские системы противовоздушной обороны за три часа сбили 12 украинских беспилотников самолетного типа в четырех регионах России. Атака была проведена в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени и затронула Орловскую, Белгородскую, Ростовскую области и Республику Калмыкия. Все вражеские аппараты были успешно перехвачены и уничтожены.

Также 29 ноября с 18:00 до 23:00 по московскому времени российские силы ПВО нейтрализовали 21 украинский беспилотник: восемь над Белгородской областью, один над Орловской, еще один над Ростовской и 11 над Черным морем.

ПВО
Минобороны РФ
БПЛА
атаки
