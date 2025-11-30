День матери
30 ноября 2025 в 07:18

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 30 ноября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В ночь на 30 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 над территорией Ростовской области, семь над территорией Краснодарского края, три над территорией Белгородской области, один над территорией Курской области и шесть БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря», — уточнили в министерстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

