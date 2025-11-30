День матери
30 ноября 2025 в 12:45

Стало известно, куда смогли пробиться штурмовики ВС РФ под Красноармейском

Минобороны РФ: российские штурмовики зашли в Гришино под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Штурмовикам российской армии удалось зайти в Гришино — ключевой для ВСУ населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, только за сутки ВС РФ смогли отбить десять атак из этого села, с помощью которых украинская армия рассчитывала деблокировать окруженные подразделения в Красноармейске (украинское название — Покровск).

Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. <…> Отражены десять атак формирований 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино с целью деблокирования окруженных подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее на Красноармейском направлении ВСУ потеряли до 280 бойцов, бронеавтомобиль, пикап и артиллерийское орудие за сутки. Российские войска продолжают наступление, вытесняя противника из Димитрова и Красноармейска (Покровска). В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии освобождают микрорайоны Восточный, Западный и южную часть города. В Красноармейске продолжаются бои в микрорайонах Центральный и Динас, также идет зачистка Ровного, отметили в военном ведомстве.

