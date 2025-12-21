Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 11:38

Лукашенко прилетел в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Борт белорусского лидера приземлился в аэропорту Пулково.

По информации агентства БелТА, запланирована в том числе встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств оценят перспективы интеграционного взаимодействия, обсудят основные направления международной деятельности, а также подведут итоги уходящего года.

Ранее сообщалось, что Путин проведет серию важных международных встреч в Северной столице в ближайшие два дня. 21 декабря лидеры ЕАЭС обсудят развитие интеграции и единого рынка, а 22 декабря в неформальной обстановке соберутся руководители стран СНГ. Помимо деловой программы, гостей ждет масштабная культурная часть.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян присоединятся к неформальной встрече руководителей стран СНГ. Он уточнил, что в ходе двухдневного мероприятия Путин проведет индивидуальные беседы со всеми присутствующими лидерами.

