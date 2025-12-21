Андреевка, Гришино, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 декабря

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 21 декабря? Что происходит у Андреевки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Закотного, Звановки, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Озерного, Полтавки, Покровска, Радьковки, Софиевки, Северска, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении идут бои в центре Гуляйполя. Также, по информации военкоров, ВС РФ расширяют контроль в восточной части Варваровки, наступают на участках Доброполье — Новое Запорожье и Андреевка — Братское.

«На Покровском направлении идут тяжелые бои за Гришино. Продолжается продвижение в Мирнограде, ВС РФ контролируют половину города. На Добропольском направлении есть успехи в районе Нового Шахово и в Софиевке. На Краснолиманском направлении идут бои в восточной части Красного Лимана, а также юго-восточнее Ставков и у Дробышево. Есть успехи у Озерного и Дибровы. Харьковский фронт. В Купянске продолжаются бои. ВС РФ перехватывают группы ВСУ, пытающиеся прорваться в город. Есть продвижение в районе Боровой, войска РФ занимают новые позиции севернее Новоплатоновки. На Волчанском направлении ВС РФ занимают новые позиции в западной части Волчанских Хуторов», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Северный ветер»

На Харьковском направлении ВС России продолжают продвижение на большинстве участков фронта, а по укрытиям ВСУ точечно работали авиация ВКС РФ и тяжелая реактивная артиллерия, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«Возле Старицы ВС РФ продвинулись и закрепились на четырех участках в лесных массивах. Общее продвижение составило до 450 метров. В лесу возле Лимана российские войска сломили сопротивление ВСУ и заняли три опорных пункта. Продвижение составило до 300 метров. В южной части Вильчи наши штурмовики продвинулись на 300 метров и заняли более 25 домовладений, закрепились. На участке фронта Меловое — Хатнее ВС РФ продвинулись на трех участках, овладев лесными массивом. Общее продвижение составило до 350 метров. Ударами авиации поражены позиции ВСУ в районе Красноярского. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Константиновском направлении идут позиционные бои в районах населенных пунктов Степановка, Берестка и Веролюбовка, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Северское направление. ВС РФ отодвигают линию боевого соприкосновения от западных окраин Северска со скоростью 1,5–2 км в сутки. Южнее города ликвидирован последний карман сопротивления ВСУ. Также зачищена обширная территория западнее Закотного, зафиксированы тактические успехи у Озерного и Дибровы. Краснолиманское направление. Подразделения ВС РФ пробиваются сквозь лесные массивы к трассе на Славянск. Рубеж Дробышево — Яровая остается зоной ожесточенного противостояния, где ВСУ пока удерживают позиции. Харьковское направление. Боестолкновения фиксируются в Волчанских Хуторах, Вильче и Прилипках», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

