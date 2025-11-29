Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов

Дежурные силы ПВО с 18:00 до 23:00 мск ликвидировали и перехватили 21 украинский беспилотник над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, по одному БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Ростовской областями, еще 11 — над акваторией Черного моря и восемь над Белгородской областью.

До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что двое жителей Волгограда пострадали при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавшие не стали госпитализироваться. Однако одному из них понадобилась медицинская помощь на месте, объяснил глава региона.

Утром 29 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 103 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 26 и 20 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Ростовской областей соответственно, еще 19 — над Республикой Крым. Также силы противовоздушной обороны сбили один БПЛА над территорией Волгоградской области.