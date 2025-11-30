День матери
30 ноября 2025 в 14:52

Россиянам дали инструкцию по вычислению аферистов на маркетплейсах из Китая

МВД: проверяйте трек-номер с китайского маркетплейса через сторонние сервисы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На китайских маркетплейсах можно встретить фальшивые трек-номера, созданные через нейросеть отзывы и продавцов, замаскировавшихся под известные магазины, сообщает пресс-служба киберполиции МВД России. По этой причине необходимо обязательно проверять трек-номера через «Почту России» или Cainiao.

Схемы мошенничества на популярных китайских маркетплейсах становятся все изощреннее: фейковые трек-номера, нейросетевые отзывы, «зеркала» известных магазинов и скрытые доплаты при оформлении заказа, — говорится в материале.

В МВД порекомендовали всем пользователям китайских маркетплейсов внимательно изучать отзывы и обращать внимание на однотипные фото, искать изображения по картинкам, читать описания товара до самого конца и сверять название и URL магазина. Кроме того, следует пообщаться с продавцом до оплаты и отказаться от покупки, если он отвечает уклончиво или игнорирует.

Не соглашайтесь на доплаты. Отменяйте заказ, пока статус «ожидает отправки». При проблеме открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата, — сказано в публикации.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский заявил, что в период «черной пятницы» фиксируется значительный рост мошеннических атак с использованием фальшивых уведомлений. Он отметил усложнение схемы по сравнению с традиционным СМС-фишингом. Вместо кратких сообщений о поступлении посылки аферисты теперь создают полноценные веб-сайты о доставке товаров.

Китай
мошенники
маркетплейсы
аферисты
